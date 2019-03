Lille-HAMMER! Überlegener Kraft fliegt allen davon

Ergebnisse:

1. Stefan Kraft (AUT) 285,7 (139,0/141,0)

2. Robert Johansson (NOR) 273,3 (135,0/138,5)

3. Ryoyu Kobayashi (JPN) 261,7 (130,0/137,0)

4. Kamil Stoch (POL) 260,2 (130,0/137,0)

5. Johann Andre Forfang (NOR) 254,1 (124,5/138,5)

6. Junshiro Kobayashi (JPN) 249,1 (138,0/127,5)

7. Domen Prevc (SLO) 247,9 (135,0/132,5)

8. Dawid Kubacki (POL) 243,5 (133,0/126,5)

9. Philipp Aschenwald (AUT) 243,1 (138,5/130,5)

10. Killian Peier (SUI) 242,4 (133,0/128,0)

11. Jewgenij Klimow (RUS) 242,3 (131,0/128,5)

12. Simon Ammann (SUI) 241,2 (133,5/134,0)

13. Marius Lindvik (NOR) 237,8 (130,5/134,5)

14. Andreas Wellinger (GER) 231,7 (127,5/132,0)

15. Markus Eisenbichler (GER) 230,3 (122,0/129,0)

16. Michael Hayböck (AUT) 228,0 (126,5/130,0)

17. Manuel Fettner (AUT) 226,0 (129,0/126,5)

18. Robin Pedersen (NOR) 225,8 (136,0/118,5)

19. Daniel Huber (AUT) 224,7 (137,5/117,5)

20. Karl Geiger (GER) 224,5 (122,5/126,5)

21. Jakub Wolny (POL) 224,2 (124,5/129,0)

22. Roman Koudelka (CZE) 221,5 (121,5/125,5)

23. Stephan Leyhe (GER) 219,7 (132,0/121,0)

24. Stefan Hula (POL) 218,9 (126,0/122,5)

25. Antti Aalto (FIN) 216,7 (120,5/127,5)

26. Peter Prevc (SLO) 214,8 (131,5/122,0)

27. Yukiya Sato (JPN) 209,1 (131,0/118,0)

28. Constantin Schmid (GER) 206,2 (128,5/116,0)

29. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 180,6 (129,0/103,0)

30. Andreas Stjernen (NOR) 180,0 (125,5/107,0)