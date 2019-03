Landtag zurück im Chiemseehof

Am 22. März 2017 fand die letzte Sitzung im Chiemseehof vor der großen Sanierung und Renovierung statt. Heute, Mittwoch, kehrt die Landespolitik endgültig in die Räumlichkeiten zurück. Salzburgs Erzbischof Franz Lackner wird die Segnung vornehmen – sicher eine willkommene Abwechslung. Den Lackner arbeitet mit Hochdruck an der Fertigstellung seines Visitationsbericht aus Gurk. Wann dieser fertig sein wird, ist aber noch nicht absehbar, wie Heidi Zikulnig von der Erzdiözese Salzburg mitteilte.