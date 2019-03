47 Verkehrstote: „Die Handys sind schuld!“

Dienstagnachmittag in der „berüchtigten“ Begegnungszone in der Wiener Mariahilfer Straße. Hier treffen Fußgänger, Radfahrer, E-Scooter-Nutzer und Autofahrer aufeinander. krone.at fragte nach, wie Unfälle zukünftig verhindert werden können. Eine Autolenkerin macht ganz klar die Fußgänger verantwortlich: „Man kann den Kinderwagen nicht einfach ohne zu schauen über die Straße schieben.“ Ähnliche Kritik an Fußgängern kommt von einem Angestellten, der vor allem das Hantieren mit Smartphones bei jüngeren Passanten anspricht: „Wenn die jüngeren wie Zombies mit ihrem Handy die Straße überqueren, muss ich oft stehen bleiben. Wenn ich weiterfahren würde, dann wäre ein Unfall nicht einmal meine Schuld.“