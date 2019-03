Linz: Prüferin verkauft Sprachtests an Ausländer

Wenn sich am Freitag eine 54-Jährige in Linz vor Gericht verantworten muss, weil sie sich eine Sprachprüfung im Rahmen des Integrationsfonds durch Bestechung erschummelt haben soll, ist das erst die Spitze des Eisberges. Es wird gegen 110 Personen aus ganz Österreich ermittelt, die in die Schwindelei verstrickt sind.