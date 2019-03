London entdecken abseits der Touristenpfade

EIN STÜCK UNBEKANNTES LONDON wartet dann auch in Brixton, einem Bezirk, in dem sich vorwiegend die afrokaribische Community angesiedelt hat. In der Vergangenheit gab es dort Rassenunruhen und Aufstände, heute besteht das Viertel immer noch aus Originalen und Exzentrikern, aber es haben sich dort auch die Hipster angesiedelt - was nicht alle Alteingesessenen freut. Das vertreibt schließlich so manches Traditionsgeschäft und sorgt für steigende Mieten. In diesem Mix aus Coolness und karibischer Lebensfreude entwickeln sich aber faszinierende neue Lokale, kleine Brauereien und ungewöhnliche Märkte, auf denen man Sachen kaufen kann, die man hierzulande nur vom Hörensagen kennt.