Basel: Formenrausch in Europas Kulturhochburg

Stadt der Brunnen

Im Münster befindet sich das Grabmal des niederländischen Gelehrten Erasmus von Rotterdam, der im 16. Jh. in Basel starb. Die ansässige Universität beherbergt viele seiner Schriften. In den heißen Monaten wird das Rheinschwimmen unter Einheimischen und Touristen zum Volkssport. Wer weder in den Fluss noch in die „Badi“ (Freibad) möchte, kühlt sich in einem der vielen historischen Stadtbrunnen ab. Mit mehr als 180 Wasserspendern ist Basel eine wahre Brunnenstadt. Sie sind Kulturgut und haben unterschiedliche Namen, Figuren und Formen - sogar überwiegend in Trinkwasserqualität.