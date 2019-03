Reporter ohne Grenzen entsperrt zensierte Medien

142 Millionen Besuche auf 19 Websites

Die Entsperrung funktioniere über eine als Website-Mirroring bekannte Technik, bei der die Inhalte der Originalwebsite auf eine andere kopiert werden. Seit Start der Aktion vor vier Jahren, hat ROG nach eigenen Angaben insgesamt 142 Millionen Besuche auf den 19 entsperrten Webseiten registriert. Die drei zusätzlich entsperrten Webseiten sind der Organisation zufolge ALQST (Advocating for Human Rights), die sich gegen Menschenrechtsverbrechen in Saudi-Arabien engagiert und darüber berichtet, Safenewsroom.org in Pakistan, die vor allem über Medienzensur in Pakistan berichten und China Digital Times, die Infos aus und über China anbietet.