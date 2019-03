Raub bei Feuerwehrball: Haftstrafe für Schnapsidee

Eigentlich wollten die drei Freunde in die Disco gehen. Geworden ist es dann der Ball einer freiwilligen Feuerwehr im Bezirk Leibnitz. Als „Schnapsidee“ bezeichnet ein Verteidiger das, was nach drei Stunden Party passierte: Mit einem Messer bedrohte der Erstangeklagte eine Kellnerin und verletzte sie sogar an der Hand, mit dem Geld aus der Handkasse rannte er dann davon. Der zweite Bursche sollte den Spendenkorb mitnehmen. „Das wollte ich dann doch nicht“, beteuert er. Ein weiterer Kumpane stand mit einem Fluchtauto parat. Doch am Parkplatz wurden sie von Florianis erwischt.