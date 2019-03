Wie man seine Nieren am besten gesund hält

„Viele Menschen wissen nicht, dass sie an Bluthochdruck leiden und ihre Nieren damit massiv schädigen“, nimmt Erich Pohanka, Nierenspezialist am Linzer Kepler Uniklinikum, den Welttag der Niere am 14. März als Anlass zur Warnung. Rund 4600 Patienten müssen österreichweit lebenslang zur Dialyse. Aber muss es wirklich so weit kommen?