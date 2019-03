Steirische Behörden bei Mindestsicherung schlampig

„Von einer einheitlichen Abwicklung der Mindestsicherung sind wir derzeit meilenweit entfernt“, fasst Soziallandesrätin Doris Kampus (SP) die Ergebnisse der Prüfung zusammen. Die Bezirkshauptmannschaften sind in der Steiermark für den Vollzug der Mindestsicherung zuständig - und an wen und wie lange sie vergeben wird, kann von Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich sein: „In vergleichbaren Fällen wurde in einem Bezirk drei Monate Mindestsicherung vergeben, in einem anderen ein ganzes Jahr“, nennt Kampus ein Beispiel. Zudem gab es Fälle, in denen Bewilligungen zu lange dauerten und Betroffene länger auf Geld warten mussten, das ihnen zustand.