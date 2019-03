Schüler demonstrieren weiter für den Klimaschutz

Weltweiter Klimastreik am Freitag

Zum Aktionstag am Freitag werden in Linz am Hauptplatz, ab 11 Uhr, über 1.000 Schüler erwartet. Auch immer mehr Gemeinden, Betriebe, Bildungseinrichtungen und Pfarren engagieren sich für das Klima und treten dem „Klimabündnis“, dem größten kommunalen Klimaschutz-Netzwerk Österreichs, bei. „Die Politik muss endlich handeln, da wir die letzte Generation sind, die den Wandel noch stoppen kann“, so Klima-Aktivistin und Schülerin Ida Berschl.