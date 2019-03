Rezept der Woche: Vegetarische Pasta

Zubereitung: Kürbis entkernen, in kleine Stücke schneiden. Zwiebel fein hacken. Etwas Olivenöl in einem großen Topf erhitzen. Zwiebel und Kürbis darin 15 Minuten dünsten. Brühwürfel in 500 ml heißem Wasser auflösen. Pasta und Brühe dazu geben und ca. 10 Minuten kochen, bis die Nudeln gar sind. Käse und Maronen grob hacken, untermischen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. >