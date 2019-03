Steter Kampf gegen den Schrottreaktor

Anti-Atomvorstoß von Umweltministerin Elisabeth Köstinger in Pressburg: Denn schon in wenigen Wochen sollen im grenznahen Schrott-Kernkraftwerk Mochovce die Reaktorblöcke 3 und 4 hochgefahren werden. In der Slowakei deponierte die VP-Politikerin gestern, Dienstag, Österreichs Sorgen und Bedenken dagegen.