Zwei Schwestern mit dem Umbringen bedroht

Gegen 21:30 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen in die Schießstattgasse beordert, da dort ein Mann zwei Frauen mit dem Erschießen bedroht haben soll. Bei deren Eintreffen standen die zwei vermeintlichen Opfer, zwei Schwestern aus dem Bezirk Leibnitz, 17 und 18 Jahre alt, mit zwei Männern zusammen und diskutierten lautstark. Die Schwestern gaben an, dass sie soeben von einem 25-Jährigen mit dem Erschießen bedroht worden wären. Diese Drohung würden sie sehr ernst nehmen, da sie beim Tatverdächtigen im Zuge eines Videochats eine Faustfeuerwaffe gesehen hätten. Der Tatverdächtige würde sich mit seiner Frau und einem Mann in seiner Wohnung aufhalten.