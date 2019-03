Junuzovic fällt bei Salzburg gegen Napoli aus

Red Bull Salzburg geht am Donnerstag (ab 18.55 Uhr LIVE im sportkrone.at-Ticker) im Achtelfinal-Rückspiel der Europa-League ohne Zlatko Junuzovic in die 0:3-Aufholjagd gegen SSC Napoli! Wie die „Bullen“ am Dienstag mitteilten, verhindern muskuläre Probleme im Oberschenkel den Einsatz des Mittelfeld-Routiniers.