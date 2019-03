Kellnerin belästigt, Chefs bedroht: Täter gesucht!

Die Polizei sucht einen Mann, der im Februar in einem Billardcafé in Wien-Neubau eine Kellnerin belästigt und ihre Chefs mit einem Messer bedroht hat. Dazu veröffentlichte die Exekutive am Dienstag ein Foto des Verdächtigen und bat um Hinweise an die Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz. Sein Komplize war nach der Tat festgenommen worden.