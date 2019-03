Beste Freunde und Ehemänner auf Zeit zu mieten

Was bei uns ziemlich komisch klingt, gehört in Japan zum Alltag. Vor allem die jungen Menschen in Tokio sind Single, arbeiten den Großteil ihrer Zeit hart in ihrem Job und kommen nur zum Schlafen in ihre Mini-Wohnungen. Zeit und Platz für einen Partner haben sie nicht und viele wollen sie auch gar nicht haben. Immerhin kann man sich für jedes Ereignis einen Schauspieler buchen. Übrigens: Auch wenn man einen Langzeitpartner engagiert - Sex ist in diesem Angebot nicht inkludiert. Dafür gibt es wieder andere.