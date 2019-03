Notbremse nach Faschings-Randale

Außer Kontrolle geraten ist heuer der Jennersdorfer Faschingsumzug. Einige Rowdys hatten bei dem Fest jegliche Hemmung verloren und für mutwillige Beschädigungen gesorgt. „Eine derartige Welle an Beschwerden habe ich noch nie gehabt“, so Stadtchef Reinhard Deutsch, der die Veranstaltung nun überdenken will.