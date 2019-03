Georgier „bedienten“ sich in Hartberger Geschäften

Am 9. Februar 2019, gegen 13.45 Uhr, stahlen die Verdächtigen in einem Sportartikelgeschäft in Hartberg zwei Jacken und eine Haube. Etwas später hielten Polizisten auf der Wechsel Straße B54 den von den drei Tatverdächtigten verwendeten Pkw aufgrund einer verkehrsrechtlichen Übertretung an und kontrollierten die Insassen. Bei der genaueren Überprüfung des Pkw stellten die Polizisten das zuvor im Sportartikelgeschäft gestohlene sowie weiteres augenscheinliches Diebesgut (Getränke, Drogerieartikel, Motoröl) sicher und nahmen die drei Verdächtigen fest. Der Wert der sichergestellten Waren belief sich auf mehrere hundert Euro. Nach umfangreichen Erhebungen der Kriminaldienstgruppe des Bezirkspolizeikommandos Hartberg-Fürstenfeld konnten den Verdächtigen nun zehn Tathandlungen nachgewiesen werden. Zusätzlich stellten die Polizisten bei einer Hausdurchsuchung weiteres Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro sicher. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.