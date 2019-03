Kater fraß Teil von Sportuhr

Bei einer Notoperation fand er ein Stück Uhrband im Darm des Tieres. „Ohne den Eingriff hätte der Kater nicht überlebt“, so der Fachmann. Auch jetzt braucht das Tier noch Medikamente, um wieder ganz gesund zu werden. Das Ehepaar konnte seinen Liebling aber bereits mit nach Hause nehmen. Weniger glimpflich ist hingegen ein grausamer Fall von Tierquälerei in Gols verlaufen. Ein Katzenhasser hat dort vorige Woche dem zehnjährigen Kater „Pauli“ 16 Krallen herausgerissen und dabei auch einige Zehenglieder abgetrennt. Außerdem ist ein Kreuzband des Tieres ist gerissen. „Pauli“ wurde in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise.