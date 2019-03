So gelingt der perfekte grüne Smoothie!

Im Frühling muss sich unser Körper umstellen. Plötzlich ist es nicht mehr dunkel und kalt, sondern hell und warm. Was viele als „Frühlingsgefühle“ empfinden, macht anderen schwer zu schaffen. Denn die hormonelle Umstellung ist sowohl fürs Immunsystem als auch für den Kreislauf eine Herausforderung. Jetzt braucht Ihr Körper vor allem eins: Vitamine, Mineralstoffe und Proteine. Am besten in Form von grünen Smoothies.