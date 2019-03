Mit 45 immer noch niedlich: Hype um Kultkatze

Das japanische Unternehmen Sanrio, das die Rechte an Hello Kitty hält, kündigte unterdessen eine Zusammenarbeit mit den US-Filmproduktionsgesellschaften New Line Cinema and Flynn Picture an, um die Comicfigur ins Kino zu bringen. Vorausgegangen waren fünfjährige Verhandlungen über die Filmrechte. Laut Sanrio gibt es inzwischen mehr als 50.000 Hello-Kitty-Produkte in 130 Ländern weltweit. Sanrio betreibt außerdem zwei Freizeitparks in Japan, die sich um Hello Kitty und andere Figuren drehen.