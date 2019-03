Explosion bei Glock: Ermittlungen dauern an

„Auch unsere internen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Geschäftsführung steht in engem Kontakt mit den Ermittlungsbehörden und wird diesen alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen“, heißt es seitens der Glock-Pressestelle. Bis die Ergebnisse feststehen, herrscht noch Unklarheit über die genaue Ursache der Explosion im Schlosserei-Betrieb des Unternehmens, bei der, wie berichtet, ein Mitarbeiter (49) getötet und sein Kollege (26) verletzt wurde. Der zweifache Vater wurde am Samstag in seiner Heimatgemeinde St. Margareten im Rosental beigesetzt.