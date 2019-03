Nach Spionage-Causa: Wien sucht Dialog mit Moskau

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) ist am Dienstag in entspannter Atmosphäre mit ihrem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow zusammengekommen. „Wir befinden uns in einer Pattsituation“, bringt sie die Beziehungen zwischen Russland und der EU auf den Punkt. Mit einem Abkommen über einen künftig geplanten intensiven Dialog ganz abseits der „hohen Politik“ wollen Wien und Moskau versuchen, die Sprachlosigkeit zwischen West und Ost zu überwinden. Im November hatte die Affäre um einen Offizier des Bundesheeres, der 20 Jahre lang für Russland spionierte, für Verstimmung gesorgt.