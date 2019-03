Lehrer mit 16 Titeln begeistert seine Schüler

Thomas Benesch, oder offiziell: Professor Dr.habil. Mag.phil. Mag.rer.nat. Mag.rer.soc.oec. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat. Dr.techn. Thomas Benesch, BBA BBBEd M.A. MMBA MPA, begeistert an der Vienna Business School in Floridsdorf die Schüler. Am 14. März zum Geburtstag von Albert Einstein und dem Todestag von Stephen Hawking veranstaltet er passend zur Pi-Zahl 3,14 den „Pi Day“.