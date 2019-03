Linzer als Fantasy-Zeichner weltweit begehrt

„Ich habe immer schon gezeichnet, als Jugendlicher fand ich dann heraus, dass man davon auch leben kann“, erzählt Mathias Kollros aus Linz von seinen Anfängen an der HTL für Grafik Design. Mittlerweile hat er geschafft, was für die meisten Illustratoren im Fantasy-Bereich ein Lebensziel ist: Er ist einer von weltweit nur rund 100 Zeichnern für das Kartenspiel „Magic: The Gathering“, das in den 25 Jahren seit der Erfindung zu einem lukrativen Geschäft mit Turnieren, Conventions und Sammlermarkt geworden ist.