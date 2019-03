Littmann beantwortet alle Fragen zum Stadionwald

Wer deckt den hypothetischen Schaden ab, wenn die Bäume im Wörthersee-Stadion beispielsweise den Rasen der Spielfläche beschädigen?

Der Stadionwald nach der weltberühmten Zeichnung von Max Peintner ,Die ungebrochene Anziehungskraft der Natur’ ist das größte jemals in Österreich realisierte Kunstprojekt im öffentlichen Raum. Es versteht sich ganz von selbst, dass so etwas nicht ohne ausreichenden Versicherungsschutz, den ich als Verantwortlicher mit der Stadiongesellschaft abgeschlossen habe, über die Bühne gehen kann. Jedweder Schaden, der mit dem Stadionwald einhergeht, geht also rein auf meine Kosten und wird von mir beglichen.