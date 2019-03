Asfinag investiert heuer 1,2 Milliarden Euro

Der heimische Autobahn- und Schnellstraßenerhalter Asfinag hat im Vorjahr 2,2 Milliarden Euro (plus sieben Prozent) an Maut eingenommen. Mehr als die Hälfte davon fließt wieder in das Straßennetz. Eines der größten Projekte ist der Wiener Lobautunnel, dessen Bau heuer beginnen soll.