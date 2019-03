Heidi Klum schickt die Models in die Wüste

Am Donnerstag werden wieder rund 1,6 Millionen Menschen gebannt vor dem Fernseher sitzen, wenn es wieder heißt: „Es kann nur eine ‚Germany’s next Topmodel‘ werden.“ Diese Woche hat sich Modelmama Heidi Klum deutsche Verstärkung geholt. Toni Garrn führt die Kandidatinnen in die hohe Kunst der Haute Couture ein. Dafür wird das Dach eines Hochhauses in Los Angeles prompt zum Laufsteg umfunktioniert.