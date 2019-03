Mit der „Krone“ ins Rampenlicht von „Bodyguard“

Gewinnen Sie einen Auftritt im Musical

Spielen Sie mit und wahren Sie Ihre einzigartige Chance eine Statistenrolle in dieser packenden Lovestory am Freitag 29.03.2019 zu übernehmen. Keine Sorge, Sie müssen nicht gleich Gesangskurse oder Schauspielunterricht buchen - für die Statistenrolle in der Barszene sind keine Vorkenntnisse nötig. Aber sie bekommen einen unvergesslichen Einblick in den faszinierenden Theater-Alltag - von der Probe, über Maske & Co., Backstagebereich bis hin zum großen Auftritt. Und damit auch ihre Liebsten das nicht versäumen, inkludiert der Gewinn 4 Karten für die Vorstellung.