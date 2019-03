Trafik-Einbrecher von der Polizei geschnappt

Im Juni 2018 bemerkte die Polizei vermehrt Einbrüche in Tabak-Trafiken in der Obersteiermark. Bald konzentrierten sich die Ermittlungen auf eine serbische Tätergruppe. Zu den Einbrüchen reisten die Männer immer wieder von Serbien kommend nach Österreich ein, wobei ihnen eine Wohnung in Oberösterreich während ihres Aufenthalts in Österreich als Unterschlupf diente. Bei den Einbrüchen in Tabak Trafiken stahlen sie neben Bargeld auch Zigaretten, welche sie in der Folge gewinnbringend weiterverkauften, um sich so ihren Lebensunterhalt zu finanzieren.