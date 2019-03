7:0! ManCity „frisst“ Schalke mit Haut und Haaren

Schon im Vorfeld hatte kaum jemand an ein Schalker Wunder geglaubt und dementsprechend entwickelte sich auch die Partie in Manchester. Die Engländer waren drückend überlegen. Die schnelle Führung verhinderte noch die Stange bei einem Abschluss von Aguero im Fünfer (14.). In der 35. Minute gab es nach einem Zweikampf von Jeffrey Bruma mit Bernardo Silva im Strafraum einen Elfmeter, den Aguero mit einem Lupfer in die Mitte in Panenka-Manier souverän verwandelte.