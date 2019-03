Maurer glücklich: „Aber erst ein Etappensieg“

Die Ex-Grünen-Politikerin Sigrid Maurer hat sich nach der Urteilsaufhebung durch das Oberlandesgericht Wien (OLG) „extrem glücklich“ gezeigt. „Es ist zwar erst ein Etappensieg, aber ich bin zuversichtlich, dass ein Freispruch in zweiter Runde gelingen wird“, so Maurer kämpferisch. Das OLG hatte am Dienstag das Urteil gegen die 33-Jährige wegen übler Nachrede aufgehoben. Sie hatte im Mai 2018 obszöne Nachrichten an sie auf Facebook und Twitter gestellt und darin den Besitzer eines Bierlokals als Verfasser beschuldigt, der sie daraufhin klagte. Der Prozess muss nun von einem neuen Richter neu durchgeführt werden. Ein Termin steht noch nicht fest.