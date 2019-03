Francis Rossi: Noch lange kein Ende in Sicht

Viele Musiker behaupten gerne, sie könnten sich an viele Jahre ihrer Karriere gar nicht mehr erinnern. Hast du Gedächtnislücken oder ist noch alles da?

Das ist doch auch ein gutes Verkaufsargument oder nicht? Dass ich mich als Rockstar an nichts mehr erinnern kann. (lacht) Ich kann mich an fast alles erinnern, auch wenn das langweilig klingt. Hasch hatte nicht diese Wirkung und durch das Kokain würdest du dich wahrscheinlich an noch mehr erinnern - auch da liegt wieder alles am Alkohol. Nur von ihm bekommst du diese immensen Filmrisse. Wenn Rick Parfitt getrunken hatte und das mit legalen Tabletten vermischte, hatte er oft überhaupt keine Ahnung, was am Vorabend passierte. Er erzählte mir mal davon, dass er sich daran erinnerte, in seinem Bett gewesen zu sein, aber als er aufwachte, saß er in einem Auto und ein Polizist hat ihn am Arm gerüttelt. Er baute einen Unfall und hatte null Erinnerung. Alles ausgelöst durch legale Drogen. Ich ziehe Rick nur als Beispiel heran, aber so geht es vielen anderen. Die Gesellschaft hat ein sehr sonderbares Moralsystem, in dem man Alkoholmissbrauch immer automatisch duldet. Ich nehme mich da gar nicht aus, finde es aber trotzdem seltsam. Gerade im Rock’n’Roll - warum ist das so cool? Ein Radiomoderator sagte mir, sie wollen solche Geschichten, wo jemand mit 25.000 Frauen schlafen würde. In einem Interview sagte ich einmal wahrheitsgemäß, bei mir wären es wohl unter 50 gewesen und der Journalist war extrem enttäuscht darüber. Also hat er einfach 1000 oder 1500 in seinen Artikel geschrieben. So funktioniert die Welt des Showbusiness. Das ist Teil des Bullshits, mit dem wir konfrontiert sind. Es gibt zu viele Lügen.