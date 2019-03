Wahnsinn! König Ronaldo verabschiedet Atletico!

Zuvor hatte er auch schon in der 27. und 48. Minute jeweils per Kopf seine Klasse unter Beweis gestellt. Der am Wochenende in der Liga geschonte Ronaldo hält nun bereits bei 124 Toren in der „Königsklasse“, vier Tore davon gelangen ihm in der laufenden Saison. Juve schaffte damit ein Husarenstück, das dem Club vergangene Saison noch verwehrt geblieben war. Damals hatte ein 3:1-Sieg nach einem Hinspiel-0:3 im Duell mit Real Madrid im Viertelfinale nicht für den Aufstieg gereicht. Für Atletico endete eine lange Serie, hatten die Madrilenen doch in den vergangenen mehr als sieben Jahren nicht mehr auf italienischem Boden verloren.