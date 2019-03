Steirer (47) hatte 300 Tabletten im Rucksack

Schwerpunktkontrollen wegen der neu eingerichteten Schutzzonen in zwei Grazer Parks haben am Montag erneut gefruchtet: Ein 47-jähriger Weizer wurde nahe einer Schutzzone beim Drogenhandel beobachtet. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks wurden knapp 300 Stück Drogenersatz-Medikamente sowie mehrere 100 Euro Bargeld gefunden, hieß es am Dienstag.