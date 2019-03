Hier entgeht Fußgänger nur knapp dem Tod

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Sonntag in Hackney im Nordosten der britischen Hauptstadt. In ganz Großbritannien waren an diesem Tag Wetterwarnungen ausgegeben worden, da extremer Wind und teils gefrierender Niederschlag für zahlreiche Straßensperren und umgestürzte Bäume sorgten. In London wurden Windgeschwindigkeiten bis zu 104 Stundenkilometern gemessen, die zu Schäden an Gebäuden und zu Verkehrsstörungen führten.