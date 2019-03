Abschied von Kindheit: Nostalgie als „Anker“

Tja, so ist das wohl mit der Nostalgie. Im Rückblick ist immer alles doppelt so schön und halb so wild. Einfach weil es vorbei ist. Wie bei so vielem entdecken wir den Wert des Seins oft erst im Rückspiegel. Das ist menschlich. Und vielleicht gar nicht mal schlecht: Nostalgie kann ein hilfreicher Anker in Umbruchszeiten sein. Sie hilft uns bei Einsamkeit und Unsicherheit. Schwierig wird es nur dann, wenn uns die verklärte Vergangenheit daran hindert, nach vorne zu gehen. Wenn sich hinter dem Festhalten an der Kindheit die Angst verbirgt vor dem, was kommt.