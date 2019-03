Work Hard Party Harder im Prater DOME

Wer was bekommt? Hier die Liste:

CHEF

1 x 0,7l Flasche Vodka GESCHENKT, wenn ihr euren Chef mitbringt & mindestens 5 Leute seid



ALLTAGSHELDEN

EINTRITT FREI für alle Polizisten, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Ärzte, Arzthelferinnen, Soldaten, Apotheker und Pfleger(-innen) usw.



SCHÖNER MACHER

FLASCHE SEKT AUFS HAUS für alle Friseure, Kosmetiker, Masseure, Tätowierer, Piercer & Co mit 2 Personen im Anhang



SPORTSKANONEN

1 GRATIS COCKTAIL für alle, die in der Fitness Branche arbeiten



VERKÄUFER

Alle, die im Einzelhandel arbeiten, bekommen die ganze Nacht 20% auf ihre Getränke



IT BRANCHE

30% Rabatt auf Flaschenbestellungen für alle die mit PCs arbeiten



ANPACKER

Heineken NUR 3,- EUR für alle Handwerker, Monteure, KFZ Mechaniker etc.



SCHÖNHEITEN

20,- EUR Freiverzehr für alle GoGos, Stripperinnen, Models, Miss Wahlgewinnerinnen & Co



GASTRONOMIE

Freier Eintritt für alle, die in Restaurants, Bars oder Clubs arbeiten



INFLUENCER

20,- EUR Freiverzehr für alle Influencer (mindestens 5.000 Follower), die vorher Werbung für die Party posten