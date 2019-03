WWW-Erfinder warnt vor Propaganda, Hass und Zensur

Am CERN in Genf hatte der britische Physiker und Computerwissenschaftler Tim Berners-Lee im März 1989 seinen Vorschlag für ein World Wide Web entwickelt. Der 63-jährige Berners-Lee, von der Queen zum „Sir“ geadelt, warnt aber heute vor dem Missbrauch des World Wide Web. „Die Hälfte der Menschheit nutzt dieses Ding nun. Man muss mal Abstand nehmen, sich das anschauen, und um Netzneutralität, Privatsphäre, die Kontrolle über die eigenen Daten und freie Meinungsäußerung kämpfen“, sagte er in Genf.