Kendall Jenner trägt echte Schlange als Haargummi!

Bestbezahltes Model

Die Reality-Schönheit dreht derzeit neue Folge für ihre Familienserie „Keeping Up With The Kardashians“. Im Vorjahr war sie das bestbezahlte Model der Welt mit einem geschätzten Jahreseinkommen von 22,5 Millionen US-Dollar mit Engagements unter anderem bei Estee Lauder, Adidas und Calvin Klein. Ihre jüngere Schwester Kylie Jenner schaffte es laut „Forbes“ in den vergangenen Monaten die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt zu werden.