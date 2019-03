Goran Djuricin: „Red Bull hat keine Tradition“

Thomas Letsch, der für das RB-System steht, wurde am Montag bei der Austria entlassen. Angesprochen auf den Ballbesitzfußball, den die „Veilchen“ traditionell zu spielen versuchen, sagte Djuricin nun: „Ich glaube, man lebt dann oft zu sehr in der Vergangenheit. Man redet immer von Tradition. Red Bull hat keine Tradition und man sieht, wo Red Bull ist. Man muss die Tradition mal weglassen und man muss schauen, wie sieht die Gegenwart aus und wie komme ich in die Zukunft. Und dann muss sich jeder Verein etwas einfallen lassen.“