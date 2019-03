Wie schädlich sind AirPods für die Gesundheit?

Joel Moskowitz, Direktor des Center for Family and Community Health an der University of California in Berkeley, zählt wie Philips zu den Unterzeichnern der EMF-Petition. Ihm zufolge mangelt es derzeit an Forschungen speziell zum Funkstandard Bluetooth. Die breitere Forschung über EMF deute jedoch darauf hin, dass die Arten von Strahlung, die diese Kopfhörer und Ohrhörer aussenden, negative gesundheitliche Auswirkungen haben könnten.