SPÖ: Rendi-Wagner pfeift Doskozil erneut zurück

Ludwig: „Unterschiedliche Auffassungen kein Problem“

Ludwig sagte am Dienstag, mit den unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der SPÖ - wie beim Thema Ausbürgerung von IS-Kämpfern - habe er kein Problem. „In einer großen Bewegung wie der unseren kann es so etwas natürlich immer in einzelnen Punkten geben“, so der Wiener Bürgermeister. Er findet es „interessant“, dass gerade bei der SPÖ „diese Meinungsvielfalt herausgearbeitet“ werde. Unterschiedliche Positionen und Wortmeldungen gebe es genauso in anderen Parteien oder auch in der Bundesregierung.