Bohlen bringt Modern Talking zurück auf die Bühne

„Durch den Kontakt mit meinen Fans kamen immer wieder Fragen, wann ich mal wieder in Deutschland ein Konzert gebe“, verriet der 65-Jährige jetzt der „Bild“-Zeitung, warum er wieder live auftreten will. „Die Möglichkeit passte aber nie so richtig. Angebote hatte ich genügend. Die Idee mit einem Sommer Open Air in Berlin fand ich einfach mega. Da hatte ich sofort Lust drauf.“