Neue Details: Die letzten Minuten des Todesflugs

Nach dem Boeing-Absturz in Äthiopien kommen immer mehr Details zum Todesflug ans Licht. So brach der Kontakt zur Maschine bereits drei Minuten nach dem Start in Addis Abeba ab. Und: Boeing räumt nun ein Softwareproblem bei Maschinen des Typs 737 Max 8 ein. Eine „Verbesserung der Software“ in der 737-Max-Flotte solle „in den nächsten Wochen“ erfolgen, teilte der US-Flugzeughersteller am Montagabend mit. Auch ein Luftfahrtexperte äußerte den Verdacht, dass die Software kurz nach dem Start der Maschine ohne sichtbaren Grund eingegriffen habe - eine „ins Auge stechende“ Ähnlichkeit zu einem Absturz desselben Boeing-Typs im Oktober.