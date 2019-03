Doping-Eklat: Wann wacht Deutschland endlich auf?

13 Tage sind seit der WM-Razzia verstrichen. Doch erst ab heute werden Mark S. und weitere Verdächtige in München einvernommen. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, verkündete aber schon vor zehn Tagen lautstark, dass „keine deutschen Athleten betroffen“ sein würden. Was die Frage aufwirft, ob unsere Nachbarn tatsächlich an einer lückenlosen Aufklärung der Causa interessiert sind? Anti-Doping-Experte Werner Franke dazu: „Die Machenschaften in Erfurt sind erst durch die österreichischen Behörden ans Licht gekommen.“