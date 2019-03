„SPÖ-Situation besser, als sie dargestellt wird“

Von den zehn großen Gemeinden, die es in Salzburg gibt, habe man in acht dazugewonnen, so Drozda in der „ZiB 2“ am Montagabend. Das Ergebnis in der Stadt Salzburg wolle er nicht schönreden, verwies aber auf die FPÖ, die nur acht Prozent erreicht habe, sowie „die Halbierung der NEOS“. In der Landeshauptstadt wurde die ÖVP erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die stärkste Kraft.