1500 Kindergartenkinder lernen bereits Englisch

Englisch ist die weltweit am häufigsten verwendete Sprache in der Wirtschaftswelt. Seit 2012 haben Kinder in ausgewählten steirischen Kindergärten die Möglichkeit, in die englische Sprache und Kultur spielerisch mit „English-Native-Speakers“ einzutauchen. 1500 Kinder konnten das Angebot seither nützen.