Neos sehen das Wahlergebnis „positiv“

Von 12,4 Prozent rasselten die Neos auf 5,97 Prozent runter. Statt fünf Mandate haben sie in Zukunft nur mehr zwei. „Damit liegen wir österreichweit im Trend“, so Rößlhuber, der den Stadtratsposten verlor. Auch der Klubstatus ist weg. In Zukunft steht den Pinken nur mehr ein Minibüro mit einer Halbtagskraft zur Verfügung: „Da müssen wir jetzt alle zusammenarbeiten.“